Quale impatto con l’aumento dell’Iva

In particolare, secondo questa analisi, con un innalzamento dell’aliquota ridotta di 1,5 punti (quindi dal 10 all’11,5%) e di quella ordinaria di 2,2% (dal 22% al 24,2%) si avrebbe un impatto notevole sui consumi, comportando una diminuzione della spesa di circa 885 euro a famiglia, per un totale di 23 miliardi di euro nell’arco del prossimo triennio. In altri termini: secondo la simulazione i consumi diminuirebbero dello 0,5% nel 2019, dello 0,8% nel 2020 e dello 0,9% nel 2021.



Come anticipato il calo della spesa avrebbe un impatto sulla crescita del Pil, che sarebbe dell’1,1% inferiore alle stime avanzate per il prossimo triennio. Nel dettaglio si parla dello 0,3% in meno nel 2019, dello 0,4% nel 2020 e dello 0,4% nel 2021.



“L’aumento dell’IVA – ha spiegato Mauro Bussoni, Segretario generale di Confesercenti – rischia di portare ad uno stop della fragile ripresa italiana, già data in indebolimento nei prossimi anni: per questo riteniamo che sia prioritario trovare una soluzione che eviti ulteriori stangate, per quanto costosa. Accantonata la sfida del voto, le forze politiche dovranno quanto prima confrontarsi con gli impegni assunti di fronte all’elettorato, ma prima ancora dovranno riflettere sulla situazione esistente. La pressione fiscale sui consumi, tra IVA, accise, bolli e quant’altro, in Italia è già molto alta. Alzare ancora il livello di imposizione porterebbe inevitabilmente ad un ulteriore frenata, lasciando sul campo, secondo le nostre stime, circa 10mila imprese del commercio, ancora in difficoltà per l’onda lunga della grande crisi. Serve una scelta politica condivisa per eliminare, una volta per tutte, questa spada di Damocle che pende sull’economia e ipoteca le leggi di Bilancio fin dal 2011”.