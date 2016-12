Quadro internazionale a due velocità nel 2015 : i dati Istat

Il resoconto sul quadro internazionale, pubblicato dall'Istat insieme alle prospettive per l'economia Italiana per il triennio 2015-2017, mostra infatti un'inversione di tendenza delle performance relative alle due aree economiche. Mentre nel 2014, a fronte di una crescita mondiale del 3,4%, i Paesi avanzati crescevano dell'1,8% e quelli emergenti del 4,6%, nell'anno in corso si assisterà ad una crescita più sostenuta per le economie più sviluppate, al +1,9%, mentre quelle emergenti registreranno un rallentamento al +3,8%.



Fortunatamente, almeno secondo l'Istat si tratterà solo di una piccola parentesi: già dal 2016 i Paesi in via di sviluppo metteranno a segno un +4,3% e un +4,7% l'anno seguente. Nello stesso periodo si rafforzerà ulteriormente la crescita nei Paesi avanzati: +2,3% sia nel 2016 che nel 2017.



Rimanendo nell'ambito delle principali variabili internazionali, l'Istat segnala un ulteriore deprezzamento del greggio e della moneta unica nei confronti del dollaro: mentre nel 2014 il prezzo al barile di Brent (il benchmark del greggio europeo) si attestava a 99,4 dollari, nel 2015 è sceso a 54,4. Scenderà ulteriormente nel 2016, a 52,8 dollari al barile, per poi risalire lievemente a 59,3 nel 2017. Per quanto riguarda invece il tasso di cambio, dalle tabelle si può notare come l'euro, che nel 2014 valeva 1,33 dollari, nel 2015 è sceso a 11,1. Nel 2016 si attesterà invece a 1,07 e nel 2017 a 1,06.



Il rallentamento dei Paesi emergenti si è fatto sentire anche nell'ambito degli scambi commerciali: mentre nel 2014 riportavano un aumento del 3,1% in volumi, nel 2015 la variazione è scesa a +1,2%. Secondo le stime si rinvigorirà nel 2016, +3,6%, per rafforzarsi ulteriormente nel 2017, con un +4,6%.



Entrando nel dettaglio delle principali aree economiche, l'Istat spiega che gli Stati Uniti, nonostante la dinamicità del mercato del lavoro e dei consumi, nel terzo trimestre hanno rallentato la crescita rispetto al periodo precedente, mettendo a segno un +1,5% tendenziale dopo il +3,9% del secondo trimestre. Tuttavia, gli stimoli di politica monetaria aiuteranno gli Stati Uniti ha rafforzare la propria crescita rispetto allo scorso anno (+2,4%): a fine 2015 si registrerà una crescita del 2,5%, e del 2,6% nel 2016 e nel 2017.



Passando all'area della moneta unica, l'Istituto nazionale di statistica indica una crescita del'1,5% per l'anno in corso ((sostenuta principalmente dalla domanda interna) e dell'1,8% nei due anni a seguire. Nel breve periodo, mentre i miglioramenti del mercato del lavoro avranno effetti positivi su consumi, reddito disponibile e inflazione, le esportazioni risentiranno dell'indebolimento della domanda mondiale legato al rallentamento delle economie emergenti.