QE, Draghi: avanti finché servirà

Il Quantitative Easing della Bce "resterà in piedi per tutto il tempo necessario. E' presto per dichiarare vittoria". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi sottolineando che, dopo le conseguenze sul credito, ora le misure devono risollevare "investimenti, consumi e inflazione". Sono caduti i tassi sui prestiti, ha spiegato Draghi, insistendo sulla necessità di monitorare gli effetti del QE "sulla distribuzione della ricchezza".