Pubblico impiego, si tratta su scatti da 250 euro per i dirigenti

Nuovo contratto, dopo otto anni di blocco, per i dirigenti del pubblico impiego: conclusa la tornata relativa ai dipendenti "semplici", mercoledì si apriranno le trattative per i vertici delle amministrazioni statali. L'Aran, l'Agenzia che guida i negoziati, ha convocato i sindacati per discutere su aumenti medi mensili di circa 250 euro per 6.700 dirigenti. Cambieranno anche le regole, dal legame valutazione-premi alle responsabilità.