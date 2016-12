Pubblico impiego, c'è l'accordo tra governo e sindacati sullo sblocco dei contratti

Salvagente per il bonus da 80 euro - L'intesa prevede anche il "salvagente" per gli 80 euro: nella contrattazione dovranno essere riviste le scale parametrali in modo da non penalizzare chi percepisce gli 80 euro di bonus fiscale.



Destinati 5 miliardi ai rinnovi nel 2016-18 - Al termine del vertice governo-sindacati, il ministro Madia ha annunciato che l'impegno finanziario per rinnovare i contratti in tutta la Pubblica amministrazione sarà pari 5 miliardi nel triennio 2016-18.



Renzi: "Dopo 7 anni la volta buona" - La notizia è stata commentata anche dal premier Matteo Renzi, che su Twitter ha scritto: "Dopo sette anni #lavoltabuona per i dipendenti pubblici. Riconoscere il merito, scommettere sulla qualità dei servizi #passodopopasso".



Camusso: "Fatto buon lavoro, via a stagione contratti" - "Abbiamo fatto un buon lavoro e firmato un accordo con cui si avvia la stagione contrattuale". Così la segretaria Cgil Susanna Camusso ha salutato l'accordo raggiunto a Palazzo Vidoni. "Il governo - ha aggiunto - si è impegnato a modificare la legge Brunetta e la buona scuola, e a ridare spazio alla contrattazione".



Furlan: "Aumento dignitos, siamo soddisfatti" - "Siamo soddisfatti e contenti", ha affermato la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. L'aumento di 85 euro rappresenta una cifra "dignitosa" e "abbiamo stabilito che il contratto prevale sulla legge, la legge Brunetta è stata così superata". Quindi, ha sintetizzato la Furlan, "buste paga più pesanti e più qualità per il lavoro e i servizi pubblici".



Barbagallo: "Solo un anno fa intesa era impensabile" - "Un accordo così un anno fa ce lo potevamo sognare", ha commentato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo. "Per il bonus 80 euro si è trovato un salvagente - ha sottolineato - nella contrattazione sarà la scala parametrale, che sarà rivista, ad assicurarlo".