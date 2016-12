Pubblico impiego, 30mila in piazza a Roma Camusso al governo: "Basta umiliazioni"

Dal palco nei pressi di piazza Venezia, gli organizzatori del corteo del pubblico impiego hanno manifestato al grido di "siamo oltre 30mila, la coda del corteo è ancora a via Cavour". E, aggiungono, "la coda del corteo è ancora a via Cavour" (poco dopo l'iniziuo del percorso ndr). In testa, dietro lo striscione che è lo slogan della manifestazione "Contratto subito", ci sono i leader di Cgil, Cisl e Uil, insieme ai segretari generali delle diverse categorie scesi in piazza.



Camusso: "Poletti vuole apparire come Ufo robot" - "L'idea" che emerge è quella di un "ministro che non conosce com'è fatto il lavoro" e "vuole apparire come Ufo robot, per risolvere tutti i problemi. Ma le condizioni non vanno che peggiorando". La leader Cgil ha commentato così le parole che il ministro Poletti ha pronunciato venerdì in merito all'orario di lavoro: "Superiamo il contratto con l'orario lavoro, è uno strumento vecchio".



"L'idea che ha il ministro è che non ci siano più delle regole per i diritti dei lavoratori", ha proseguito la Camusso. "E' evidente che non conosce il rapporto che c'è tra la fatica e il tempo-lavoro. Vorrei vederlo a tradurre ciò che ha detto nella concretezza del lavoro quotidiano delle persone", ha aggiunto. E ancora: "A questo punto restano solo due ipotesi, o il ministro non sa cosa vuol dire il lavoro oppure ha deciso che i lavoratori non debbano avere più né una giusta retribuzione né diritti contrattuali".