Pubblico impiego, 280 licenziamenti in un anno: oltre 100 da assenze

Sono 280 i licenziamenti scattati nel 2015 nei confronti di dipendenti pubblici, di cui 108 dovuti alle assenze. Lo ha riferito l'Ispettorato del ministero della Pubblica amministrazione, precisando che si registra un deciso aumento rispetto all'anno precedente (+23,3%). Nel 2015 non era ancora entrato in vigore il decreto contro i furbetti del cartellino, che tornerà in Cdm venerdì.