Pubblico, Cisl prolunga lo sciopero

20:05 - La mobilitazione delle categorie del pubblico impiego della Cisl si prolungherà per altri tre giorni dopo lo sciopero del primo dicembre. Il comitato esecutivo del sindacato ha infatti deciso di estendere la protesta mettendo in campo altre tre manifestazioni in tre città diverse il 2, 3 e 4 dicembre. Gli esponenti scenderanno in piazza rispettivamente a Firenze, Napoli e Milano per chiedere al governo interventi di politica economica e sociale.