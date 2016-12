Pubblicità ingannevole, Ryanair cita in giudizio eDreams e Google

"Google permette a eDreams di utilizzare i sottodomini ingannevoli "Ryanair Voli Economici" e "www.Ryanair.eDreams.com", e un sito web fotocopia con marchio Ryanair per ingannare i consumatori ed invogliarli a visitare il sito eDreams e prenotare con loro a tariffe gonfiate", afferma la compagnia guidata da Michael O'Leary, che sottolinea come da anni sia impegnata a combattere casi simili in Europa per salvaguardare i consumatori "da prezzi falsi e costi nascosti".



Ryanair "non ha problemi con Google che vende spazi pubblicitari, ma l'ha ripetutamente invitata a far rispettare i criteri di trasparenza circa la pubblicità online, dopo numerose denunce da parte di clienti Ryanair che sono stati ingannati, comprando" biglietti "su eDreams ma credendo di prenotare su Ryanair.com", spiega la società irlandese. "Dopo che Google si è rifiutata di mettere fine a questa pubblicità ingannevole, Ryanair non ha potuto far altro che adire alle vie legali contro eDreams e Google nell'Alta Corte Irlandese".