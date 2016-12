Pubblica amministrazione: ancora elevato il debito verso i fornitori

I debiti commerciali, commenta invece il Centro Studi ImpresaLavoro, si rigenerano con frequenza, dal momento in cui i beni e i servizi vengono forniti continuativamente. Liquidare (e soltanto in parte) i debiti pregressi non consente di ridurre lo stock complessivo, "questo può avvenire soltanto nel caso in cui i nuovi debiti creatisi nel frattempo risultino inferiori a quelli oggetto di liquidazione". Secondo il Centro Studi ImpresaLavoro, il ritardo del governo nel pagamento di questi debiti sarebbe costato alle imprese italiane 6,1 miliardi di euro nel 2014.