Pubblica amministrazione, 900 milioni in arrivo per nuovo contratto

Circa 900 milioni di euro saranno destinati al rinnovo dei contratti nel pubblico impiego per il triennio 2016-2018. Lo rivelano fonti vicine al dossier, secondo cui questa sarebbe la cifra al vaglio, mentre ancora si lavora sulla legge di Bilancio. La scorsa manovra aveva già previsto lo stanziamento di 300 milioni per quest'anno. In più dovrebbero dunque arrivare altri 600 milioni.