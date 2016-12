Prosegue il buon andamento del mercato immobiliare

Tra i principali fattori che hanno inciso sulla buona tenuta del settore, l’Agenzia delle Entrate segnala il permanere dei tassi di interesse sui mutui a livelli bassi, i prezzi bassi, ma anche il contesto economico nel suo complesso.



Osservando i vari segmenti del mercato si nota come l’aumento più marcato abbia interessato il settore terziario, che riporta un aumento delle compravendite del 31,1% (sebbene in valori assoluti annoveri il numero più basso di compravendite: 2.508 unità). Segue il comparto produttivo, con 2.564 unità compravendute e un aumento del 24,5% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. A seguire troviamo poi l’aumento che ha interessato le compravendite di unità immobiliare a scopo commerciale: +23,3% a 7.185 unità.



Il residenziale, che rappresenta in valori assoluti la quota più elevata di unità compravendute, con 123.410, mette a segno un aumento del 17,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le pertinenze si mostrano invece in crescita del 17,2%, mentre la voce “altro” riporta un +18,3%.



Dal sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia emerge un aumento degli agenti immobiliari che si aspettano una stabilità dei prezzi (dal 47,3 dello scorso anno al 64% delle ultime rilevazioni), mentre diminuisce la quota di agenti che ne prevede una nuova flessione (da 51,5% del terzo trimestre 2015 al 34,6% di quest’anno), lasciando presupporre un ulteriore miglioramento del mercato residenziale. Aspettativa che trova conferma anche nel saldo delle attese a medio termine (due anni) riguardanti l’evoluzione del mercato immobiliare nazionale, che si attesta in positivo per 35,3 punti.