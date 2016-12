Prosegue boom imprese stranieri

In costante aumento le imprese straniere nel commercio e nel turismo. Nel 2015, afferma Confesercenti, sono ormai 238.270, e la presenza di attività guidate da persone non italiane cresce in tutti i settori, con incrementi boom nel commercio ambulante (+38%) e nei minimarket (+36%). Sì è "confermata la vocazione multietnica del settore, col dubbio che dietro al boom degli ambulanti e dell'ingrosso ci sia la questione permesso di soggiorno".