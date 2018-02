Professione networker: lavorare 3 ore a settimana per 5mila euro al mese

Si può lavorare pochissimo e guadagnare tantissimo? A sentire Mauro Aimi si può, eccome. L’uomo racconta a Mattino 5 di lavorare circa tre ore a settimana per portare a casa a fine mese dai 5 ai 7 mila euro. E come? Mauro di professione fa il networker e spiega così il suo impiego: “Consiste nel distribuire un po’ di prodotti dell’azienda, creando un guadagno diretto, magari le 500 euro in più al mese per arrotondare, e poi aiutare altre persone a generare lo stesso tipo di guadagno”. Secondo Mauro la vera ricchezza è svegliarsi al mattino e non dover andare necessariamente al lavoro: “E con i soldi – aggiunge - compro il tempo: pago chi mi porta la spesa a casa, pago altre persone come gli assistenti personali, pago chi mi permette di fare sempre di più quello che mi piace”.