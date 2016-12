Produzione industriale: ripresa ancora lenta a inizio 2016

Il resoconto dell’Istat indica dunque un aumento tra il febbraio del 2015 e lo stesso mese del 2016 pari all’1,2%, in rallentamento rispetto al +3,8% tendenziale di gennaio. Nel corso dei mesi del 2015 il confronto annuo – mostrano le serie storiche dell’Istat – è stato sempre positivo, con punte del +3,1% a maggio e ottobre. Gli unici due mesi in negativo sono invece stati gennaio, -2,1%, e dicembre -0,9%.



La storia cambia se si guarda invece ai confronti congiunturali: le ultime rilevazioni mostrano un calo, tra gennaio e febbraio, dello 0,6%, contro il +1,7% registrato tra l’ultimo mese del 2015 e il primo del 2016.



In questo caso, l’intero 2015 è stato interessato da un andamento incostante. Nell’arco dei dodici mesi, ben sette mensilità hanno mostrato variazioni negative (gennaio -1,8%, aprile -0,3%, giugno -1%, agosto -0,3%, settembre -0,1%, novembre e dicembre , 0,5%).



Il -0,6% rilevato a febbraio su gennaio è stato influenzato in particolar modo dal calo dello 0,5% riportato dai beni di consumo (+1,2% quelli durevoli e -0,7% quelli non durevoli) e dal -2,9% dell’energia. La produzione industriale di beni strumentali è invece cresciuta dello 0,2%, come anche quella di beni intermedi.



Osservando le dinamiche della produzione nei vari settori di attività economica si notano cali consistenti nella Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, -3%, nella Produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici, -2%, e nella Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria, -5,8%. Gli aumenti più marcati hanno invece interessato l’Attività estrattiva, +1,8%, la Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi, +4,6%, e la voce Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature, +1,7%.



Il confronto tendenziale mostra invece un +0,3% per beni di consumo (+3% per i durevoli e -0,1% per i non durevoli), un +6,9% per i beni strumentali, un +2,8% per quelli intermedi e un -1,4% per l’energia.



Tra i vari settori di attività economica le migliori performance hanno interessato le Attività manifatturiere in generale, +3%, mentre si mostra in calo del 2,1% la Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria.