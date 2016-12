Produzione industriale: rallenta la crescita a marzo

Secondo le rilevazioni dell’Istat, infatti, nel terzo mese dell’anno la produzione industriale italiana è stata interessata da un progresso di 0,5 punti percentuali, dopo il +1,1% di febbraio e l’ottimo +3,8% di gennaio. Osservando le serie storiche si può osservare come nel 2015, a parte tre eccezioni (gennaio -2,1%, giugno -0,3% e dicembre 0,9%), la produzione sia sempre cresciuta rispetto ai corrispondenti mesi del 2014, comportando un aumento dell’1,1% nell’intero anno (dopo il calo dello 0,7% dell’anno precedente).



A livello congiunturale l’andamento è stato un po’ diverso. Mentre a gennaio l’indice è cresciuto dell’1,7% rispetto a dicembre 2015, a febbraio si è registrata una flessione dello 0,7%. L’ultimo mese considerato ha invece riportato una variazione nulla, lasciando quindi l’indice stabile a 92,7 punti. Nel trimestre gennaio-marzo la produzione industriale è invece cresciuta dello 0,7% sul trimestre precedente e dell’1,6% sullo stesso periodo dello scorso anno.



Osservando i settori di attività economica l’Istat segnala un forte aumento congiunturale per la Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria, +3,5%, mentre sia l’attività estrattiva che le attività manifatturiere riportano dei cali: rispettivamente -5,9% e -0,3%. Guardando più da vicino le singole tipologie di attività manifatturiere si notano aumenti solo per la Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, +1,7%, e per la Fabbricazione di macchinari e attrezzature, +0,7%.



Nel periodo gennaio-marzo riportano un aumento solamente le Attività manifatturiere, +1%, mentre l’Attività estrattiva segna un -3,2% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2015. Giù anche la Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria: -0,8%. Il confronto tendenziale mostra invece un -1,8% per l’Attività estrattiva, un +0,8% per le Attività manifatturiere e un -2,4% per la Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria.