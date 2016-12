Produzione industriale in crescita su ottobre 2015

Bene anche il confronto tendenziale e quello tra i primi dieci mesi del 2016 e il medesimo periodo dello scorso anno. Rispetto a ottobre 2015 l’indice mostra, infatti, una crescita dell’1,3% (dato corretto per gli effetti di calendario, i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di un anno fa), mentre la media dei primi dieci mesi del 2016 ha riportato un progresso di 1,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Nelle tabelle che accompagnano il resoconto sull’andamento della produzione industriale si nota come la variazione nulla registrata ad ottobre su settembre sia il risultato degli aumenti che hanno interessato la produzione di beni strumentali (+0,5%), quella di beni intermedi (+0,1%) e di energia (+2,1%), bilanciati dalla contrazione della produzione di beni di consumo (-0,9%, con un -1,5% per i beni di consumo durevoli e un -0,9% per quelli non durevoli).



La crescita tendenziale, si osserva ancora nelle tabelle, è stata influenza positivamente dall’andamento di tutti raggruppamenti di industrie considerati dall’indagine. A parte la variazione nulla dei beni di consumo (-6,1% per quelli durevoli e +1,1% per quelli non durevoli), i beni strumentali hanno registrato un +2%, quelli intermedi un +0,1% e l’energia un +6,4%.



Entrando ancor più nel dettaglio, ovvero guardando ai principali settori di attività economica, si può osservare come le crescite congiunturali più marcate abbiano interessato la Produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+4,4%), la Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+3,6%), la Fabbricazione di mezzi di trasporto (+1,4%) e la Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+1,4%).



Rispetto allo stesso mese dello scorso è la Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria a riportare l’incremento maggiore (+9,5%), seguita dalla Produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+6,3%) e dall’attività estrattiva (+3,4%).