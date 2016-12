Produzione industriale in crescita dello 0,4% a luglio

Secondo le rilevazioni dell’Istat, a luglio la produzione industriale è aumentata dello 0,4%, recuperando terreno dopo le contrazioni dello 0,3% e dello 0,6% messe a segno nei mesi di giugno e maggio.



Il miglioramento registrato rispetto al mese precedente riflette la crescita rilevata per la produzione di tutte le tipologie di beni: +2% per quella di beni di consumo (+3,6% quelli durevoli e +1,6% per quelli non durevoli), +1,1% per quella di beni strumentali, +0,9% per quella di beni intermedi e +0,5% per la produzione di energia.



Il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno ha invece risentito del calo che ha interessato la produzione di energia, diminuita rispetto al luglio del 2015 del 10,1%. Bene, invece, gli altri raggruppamenti. La produzione di beni di consumo riporta, infatti, una crescita dello 0,2% (risultato del +0,1% dei beni di consumo durevoli e del +0,2% di quelli non durevoli), per i beni strumentali dell’1,1% e dell’1,7% per i beni intermedi.



Nonostante il calo tendenziale del mese preso in esame, la media delle prime sette mensilità segna un progresso di 0,6 punti percentuali rispetto al periodo gennai-luglio scorso.