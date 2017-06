Produzione industriale in calo, ma le stime indicano un recupero

Non è partito con il piede giusto il 2017 per la produzione industriale italiana, diminuita sia nel mese di aprile su marzo che nel primo trimestre dell’anno rispetto all’ultimo de 2016, ma secondo le previsioni del Centro Studi Confindustria già nel secondo trimestre l’attività potrebbe mostrarsi in recupero. Allargando lo sguardo all’Eurozona, gli ultimi dati dell’Eurostat indicano una crescita dello 0,5% ad aprile.

Partiamo dai dati usciti più recentemente. Secondo l’ultima diffusione dell’Eurostat nell’area della moneta unica la produzione industriale è aumentata dello 0,5% ad aprile sul mese precedente e dell’1,4% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Più lieve l’aumento rilevato nell’intera Unione europea: +0,2% mensile e +1,4% annuo.



Per quanto riguarda il nostro Paese, invece, sia l’Istituto di statistica europeo che quello italiano concordano su un calo mensile della produzione dello 0,4% rispetto a marzo (quando l’Istat ha rilevato un +0,4%) e su un aumento dello dell’1% rispetto ad aprile dello scorso anno. Quest’ultimo dato è in rallentamento rispetto agli scorsi mesi, a marzo si è infatti registrato un +2,9% annuo, a febbraio un +2%.



Tuttavia, come anticipato, sia per il mese di maggio che per il secondo trimestre le stime del Centro Studi di Confindustria indicano una risalita. Per il quinto ,mese dell’anno, infatti, il CSC prevede una crescita della produzione industriale dello 0,5%, mentre la variazione congiunturale acquisita per il periodo aprile-giugno è pari al +0,6%, contro il calo dello 0,3% registrato nel primo trimestre dell’anno.