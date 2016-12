Primo Maggio, Barbagallo (Uil):Paese fermo, non ci sono proposte

"Noi siamo un sindacato di proposta ma quando non ci sono risposte c'è la protesta". Il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, anticipa così il senso del corteo e dei comizi del Primo Maggio a Genova. "Il Paese è ancora fermo in stazione - avverte - e c'è il rischio che quando partirà, andrà su un binario morto". Per il Primo Maggio "più che festeggiare dobbiamo impegnarci perché finalmente ci siano delle proposte per la ripresa".