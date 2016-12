Primi effetti della Brexit: l'incertezza rallenta l'economia britannica

In attesa di conoscere le eventuali misure che la Bank of England prenderà per contrastare gli effetti della Brexit, il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea dopo il referendum di giugno, i diversi indicatori mostrano, al momento, un andamento dell'economia britannica altalenante. Se il mercato del lavoro segna ulteriori progressi, l'attività economica appare invece in frenata.