11:12 - L'Eni non sta vivendo il "traumatico" calo del prezzo del petrolio "con panico o con preoccupazione". Lo ha assicurato l'a.d. Claudio Descalzi, aggiungendo che "è un momento che può essere visto come un'opportunità". "E' come se qualcuno avesse mangiato molto per anni, poi deve fare una dieta e perdere un po' di peso", aggiunge.