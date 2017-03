Prezzi, Istat: inflazione ai massimi da 4 anni, a febbraio +1,6%

L'Istat ha rivisto al rialzo, all'1,6% su base annua, la stima del tasso di inflazione per il mese di febbraio. I dati provvisori diffusi il 28 febbraio davano un +0,3% su gennaio e un +1,5% in un anno. E' il tasso più alto a partire da quattro anni. Per trovare un dato più elevato bisogna tornare a febbraio 2013 (quando era all'1,9%).