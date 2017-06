Prezzi, Istat conferma le stime: a maggio tasso inflazione +1,4% sul 2016

La diminuzione su base mensile dell'indice generale è dovuta quasi esclusivamente ai ribassi dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (-2,2%), che risentono dell'effetto di fattori stagionali di segno opposto a quelli che ne avevano determinato la forte crescita nel mese di aprile (festività pasquali e Festa della Liberazione).



Giù i prezzi di beni e servizi - Su base annua rallenta la crescita dei prezzi sia di beni sia di servizi: la prima si attesta a +1,6%, mentre la seconda a +1,4% (entrambi da +1,8% del mese precedente). Di conseguenza, dopo essere stato nullo ad aprile, il differenziale inflazionistico tra servizi e beni torna ad essere negativo e pari a -0,2 punti percentuali.



L'inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,2% per l'indice generale e a +0,6% per la componente di fondo. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona salgono dello 0,1% su base mensile e dell'1,6% su base annua (erano a +1,8% ad aprile). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto aumentano invece dello 0,1% in termini congiunturali e dell'1,8% su base annua, in attenuazione da +2,2% del mese precedente.



L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) diminuisce dello 0,1% su base mensile e cresce dell'1,6% su base annua (la stima preliminare era +1,5%), da +2,0% di aprile.