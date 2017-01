Prezzi, Istat: a dicembre carrello spesa più caro dello 0,6%

A dicembre il carrello della spesa rincara dello 0,6% secondo l'Istat, dopo un calo dello 0,1% a novembre. I prezzi degli alimentari crescono dello 0,4% su base mensile e dello 0,7% annua, trainati dai prodotti non lavorati, più costosi dell'1% su base congiunturale e dell'1,8% annua. Per quanto riguarda l'inflazione, nella media dell'anno si segnala invece una variazione negativa a -0,1% (+0,1% nel 2015): Italia in deflazione per la prima volta dal 1959.