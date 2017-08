Presidente Istat: nel 2015 a rischio povertà un italiano su cinque

Nel 2015 in Italia "circa un residente su cinque (19,9%) era a rischio di povertà". A sottolinearlo è il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, in un'audizione alla Camera su disuguaglianze e distribuzione di ricchezza e risorse finanziarie. Per Alleva, però, il rischio di povertà "è cresciuto di poco durante gli anni della crisi, un indizio del fatto che il periodo di involuzione economica potrebbe aver colpito in modo uniforme ricchi e poveri".