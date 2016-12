Premium, il 21 marzo la prima udienza della causa Mediaset-Fininvest contro Vivendi

E' stata fissata per il 21 marzo 2017 la prima udienza delle due cause civili intentate da Mediaset e Fininvest contro Vivendi sull'operazione Mediaset Premium. Il caso verrà discusso davanti al giudice della Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Milano, Vincenzo Perozziello. Il 19 agosto Mediaset aveva depositato un atto per "l'effettiva esecuzione del contratto vincolante concluso tra le parti l'8 aprile 2016".

Il 19 agosto Mediaset aveva depositato un atto presso il Tribunale di Milano per "l'effettiva esecuzione del contratto vincolante concluso tra le parti l'8 aprile 2016". Il Biscione chiedeva "l'esecuzione coattiva del contratto per ordine del giudice e il risarcimento dei danni sin qui subiti stimati per ora in un importo pari a 50 milioni per ogni mese di ritardo nell'adempimento da parte di Vivendi a partire dal 25 luglio 2016" stimando però un danno complessivo "non inferiore a un miliardo e mezzo di euro".



Fininvest ha invece chiesto "il risarcimento dei gravi danni già subiti" che "ammontano a una cifra non inferiore a 570 milioni di euro, correlati fra l'altro alla diminuzione di valore delle azioni Mediaset in conseguenza dell'accaduto, al mancato apprezzamento delle stesse ove si fosse dato corso all'esecuzione del contratto, nonché all'evidentissimo danno di immagine".



Secondo l'accusa Vivendi non ha rispettato gli accordi per l'acquisizione della pay tv e ha acquistato soltanto il 20% del capitale della società rispetto al 100% originariamente concordato.