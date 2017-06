Precompilata, l'Agenzia delle Entrate porta l'assistenza su Facebook

Risposte in tempo reale - Il servizio, alla portata non solo dei giovani, ma anche dei contribuenti di fascia adulta, fornisce supporto all'utilizzo dell'applicazione dedicata, rispondendo su problematiche di carattere generale. Ogni utente può inviare in privato quesiti e richieste e dialogare con il Fisco in tempo reale e in maniera semplice, anche dal proprio smartphone. Per quesiti di natura più personale l'Agenzia garantisce comunque altri canali di assistenza.



Agli utenti non saranno chiesti dati personali - Tramite la propria pagina istituzionale Facebook, l'Agenzia intende non solo mettere a disposizione dei cittadini le informazioni di base sulla dichiarazione precompilata, ma anche dialogare attivamente con gli utenti per fornire risposte concrete a quesiti specifici grazie all'interattività e all'immediatezza offerte da Facebook Messenger. Le Entrate non richiederanno alcun dato personale, ma si limiteranno a rispondere ai dubbi e ad aiutare i contribuenti nei propri adempimenti dichiarativi.