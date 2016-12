Pranzo di Pasqua, spesi 1,3 mld

Gli italiani hanno speso complessivamente oltre 1,3 miliardi di euro per imbandire le tavole della Pasqua con più di otto famiglie su dieci (83%) che hanno optato per il pranzo casalingo a casa propria o in quella di parenti e amici. E' quanto emerge dai dati raccolti dalla Coldiretti, dai quali si evidenzia che il 70% delle famiglie a tavola rispettano la tradizione pasquale dentro o fuori le mura domestiche.