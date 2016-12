Povertà, scatta il piano del ministero del Lavoro: 320 euro/mese a famiglia, carta acquisto al supermercato

Scatta il piano anti-povertà del ministero del Lavoro, che assicurerà alle famiglie in forte disagio 320 euro al mese. La misura, chiamata Sostegno per l'inclusione attiva, riguarderà tra i 180 e i 220mila nuclei per un totale di quasi un milione di beneficiari, metà dei quali sono minorenni. Le richieste per ottenere il contributo potranno essere presentate dall'inizio di settembre.