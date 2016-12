Povertà: oltre un milione di piatti di pasta distribuiti ai più bisognosi

Dai dati dell'Istat, lo scorso anno 4 milioni 102mila persone erano in stato di povertà assoluta, tra cui 1 milione 45mila minori, 1 bambino su 10, e 590mila anziani. Nell'arco di tre anni, dal 2011 al 2014, gli individui in difficoltà sono circa 1 milione e mezzo in più, in particolare nel Mezzogiorno.



"La condizione di povertà delle famiglie italiane è sempre più preoccupante - ha detto Giuliana Malaguti, responsabile Approvvigionamenti della Fondazione Banco Alimentare - Stiamo parlando di 1.560.000 persone che vivono in condizioni disagiate che non hanno nemmeno i soldi per il riscaldamento e non riescono a permettersi il minimo indispensabile per mangiare. Parliamo di 135.000 bambini dai 2 ai 7 anni, aiutati dalla Rete Banco Alimentare, che vivono una vita all'insegna dell'essenzialità e dello stretto necessario".



Per aiutare alcune di queste famiglie in difficoltà, Pastificio Rana e Banco Alimentare hanno chiesto aiuto ai consumatori. "Più parteciperanno a questa iniziativa - è l'appello di Gian Luca Rana - più grande sarà l'impatto e la forza della donazione. Il tortellino è buono dentro ma può esserlo anche tutto intorno".