Povertà: aumenta nel Mezzogiorno, ma il Nord fa peggio

Osservando le tabelle dell’Istat si può notare infatti come l’incidenza della povertà assoluta tra le famiglie del Nord sia passata dal 4,2% al 5%, contro l’incremento dall’8,6% al 9,1% del Sud e il calo del Centro Italia, dal 4,8% al 4,2%. Il settentrione è andato peggio anche per quanto riguarda l’incidenza delle famiglie in povertà relativa (dal 4,9% del 2014 al 5,4% del 2015), mentre migliora il Sud, che continua però a presentare un dato fin troppo elevato, dal 21,1% al 20,4%. La povertà relativa aumenta anche nelle regioni del Centro, passando dal 6,3% al 6,5%. A livello nazionale il dato si attesta al 10,4% contro il 10,3% dello scorso anno.



Fatto sta che, nonostante i divari siano ancora piuttosto ampi per quasi tutti gli indicatori, qualcosa al Sud sembra cominciare a muoversi (il calo dell’incidenza delle famiglie in povertà relativa, nonostante i livelli ancora altissimi, ne è un piccolo esempio), come certificato anche dall’ultimo Rapporto della Svimez.



Secondo il recente studio, infatti, nel 2015 il Mezzogiorno è tonato a crescere per la prima volta dopo sette anni, si tratta comunque di una crescita timida, ma pur sempre una variazione positiva: +0,1%.



Tornando all’ultimo resoconto dell’Istat, bisogna però sottolineare che, il fatto che il Sud abbia registrato una variazione negativa inferiore dell’incidenza delle famiglie rispetto al Nord, non è comunque rassicurante, anzi sottolinea come la situazione sia in peggioramento anche in altre aree del Paese. E l’analisi dell’Istituto lo conferma: le famiglie povere del Mezzogiorno sono infatti aumentate di ben 40mila unità tra il 2014 ed il 2015, mentre il numero di persone povere è aumento di ben 200mila unità. Numeri non proprio rassicuranti se si considera poi che l’intensità della povertà è diminuita di appena 0,1 punti percentuali (+0,3% nel Nord d’Italia).