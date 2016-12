Posti di lavoro persi e produzione in calo: le difficoltà del settore delle costruzioni

Alcuni dati non devono trarre in inganno. Nonostante la crescita del numero dei mutui concessi e l'aumento delle compravendite immobiliari, il settore delle costruzioni versa in condizioni molto difficili. Tanti sono stati i posti di lavoro persi e molte le imprese costrette a chiudere i battenti nel corso del 2014, a riprova del fatto che una ripresa vera e propria del comparto è (probabilmente) ancora lontana.