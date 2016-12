Pop. Vicenza: 1,5 mln a ex a.d. Iorio,700mila euro a nuovo ceo Viola

La Banca Popolare di Vicenza ha pagato una buonuscita di 1,5 milioni di euro all'ex amministratore delegato Francesco Iorio. Al nuovo a.d. Fabrizio Viola invece corrisponderà un compenso fisso di 700mila euro annui, emolumento che "si cumulerà con quello che potrà essere riconosciuto" all'ex numero uno di Mps per l'incarico in Veneto Banca. Lo precisa l'istituto berico in un comunicato chiesto da Consob.