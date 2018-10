Ponte Genova, sindacati: mancano 45 milioni per cig retroattiva

Per garantire la cassa integrazione in deroga retroattiva ai circa 2.500 lavoratori senza ammortizzatori sociali delle piccole-medie aziende genovesi colpite direttamente dal crollo del ponte Morandi mancano oltre 45 milioni di euro. A sottolinearlo, spiegando che si tratta di cig dal 14 agosto fino, almeno, a tutto il 2019, sono Cgil, Cisl e Uil, in presidio davanti alla Prefettura di Genova insieme ai rappresentanti dei datori di lavoro.