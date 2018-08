Ponte Genova, Atlantia: da annuncio governo impatti su azionisti

L'annuncio da parte del governo del ritiro della concessione, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, è stato effettuato senza "qualsiasi contestazione specifica" e in assenza "di accertamenti circa le effettive cause dell'accaduto". A indicarlo, in una nota, è Atlantia, gruppo proprietario di Autostrade per l'Italia, che sottolinea come "le modalità di tale annuncio possono determinare riflessi per azionisti e obbligazionisti".