Poletti: "Whirpool cambi piano"

"Il peso sociale del piano di esuberi presentato da Whirpool è inaccettabile". Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a Fabriano per un'iniziativa elettorale. "Ci impegneremo allo spasimo, al massimo, per ottenere che Whirpool cambi il proprio piano industriale", ha aggiunto Poletti. Negli ultimi giorni gli esuberi dell'azienda sono saliti a 2.060, numeri intollerabili per i sindacati.