Poletti: voucher solo per le famiglie | Ministero: 63% aziende ispezionate irregolare

"Non abbiamo fatto nulla nella direzione dell'ampliamento dell'utilizzo dei voucher" e "anzi, li abbiamo vietati negli appalti". Ma "detto questo - ha aggiunto - penso che i voucher vadano modificati e che si debba intervenire per modificare la norma. La commissione Lavoro ha incardinato la discussione".



Ministero: 63% aziende ispezionate irregolare - Nel 2016 gli ispettori di ministero del Lavoro, Inps e Inail hanno controllato oltre 191mila aziende riscontrando irregolarità nel 63% delle ispezioni, ha spiegato Poletti, sottolineando come i lavoratori riscontrati irregolari siano stati 186.027 (62.106 totalmente in nero). Nel complesso sono stati accertati contributi e premi evasi per oltre 1,1 miliardi.



2.700 casi di utilizzo irregolare voucher - Sempre nel 2016 è stato accertato l'utilizzo improprio dei voucher in 2.700 casi. Le imprese che li hanno utilizzati in modo irregolare sono state 2.210. L'uso fittizio è servito a coprire il lavoro nero in 1.638 casi. Nel periodo che va dall'otto ottobre del 2016, entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla tracciabilità dei voucher, al 31 dicembre è stata riscontrata la violazione dell'obbligo di comunicazione per 284 lavoratori. Le relative sanzioni amministrative sono stati pari a 227.200 euro.