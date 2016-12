12:34 - "Rispetto alle motivazioni portate sui temi della legge di stabilità e del Jobs act", il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ritiene che "non ci siano le motivazioni per una decisione così importante, come lo sciopero generale" indetto per il 12 dicembre da Cgil e Uil. Per il ministro, comunque, "le organizzazioni sindacali si prendono la responsabilità di quello che decidono".