Poletti: anche quota donne usufruirà part-time a tre anni da pensione

"In questo primo avvio sperimentale, una quota di donne potrà rientrare nella possibilità del part-time a tre anni dalla pensione ". Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti , precisando che la questione dell'accesso per le donne "non dipende né dal ministro del Lavoro né dalla legge di Stabilità, bensì dalle leggi sulle pensioni che sono fatte in una certa maniera".

Da una parte, ha chiarito il ministro, "ci sono donne che hanno avuto la finestra del pensionamento e sono uscite e, quindi, non possono usare lo strumento del part-time percé hanno già avuto un'opportunità in più; per quest'anno è inoltre ancora aperta la possibilità 'opzione donne' con l'opzione di pensionamento".



"Poi - ha sottolineato - c'è un gruppo di donne che potrà utilizzare la possibilità del part-time". Ci sono cioè, ha proseguito Poletti, "tutta una serie di scaglioni, figli di norme sul pensionamento, per cui si producono scatti che hanno l'effetto di limitare tale possibilità del part-time per alcune fasce". Si tratta comunque di una "possibilità sperimentale e che sarà valida per questi 12 mesi: potrà essere sperimentata dagli uomini e da una quota di donne".



"Sulla base degli esiti di questo periodo faremo delle valutazioni, e se le cose funzioneranno replicheremo e rafforzeremo tale strumento; se invece questo non trova il consenso dei cittadini, faremo valutazioni diverse". Ad ogni modo, ha sottolineato, "credo sia uno strumento importante perché un elemento di innovazione che, piuttosto che agire sul versante della flessibilità delle pensioni, agisce sul versante dell'invecchiamento attivo". Oggi, ha concluso Poletti, "è soprattutto importante capire se le imprese ed i cittadini apprezzeranno questa ipotesi, che l'Italia non ha mai sperimentato prima".