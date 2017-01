10:21 - Continua la riduzione dell'attività manifatturiera e dei servizi in Italia. A settembre l'indice Pmi composito, calcolato da Markit Economics, è sceso a 49,5 dai 49,9 punti di agosto mentre l'analogo indice per i servizi ha segnato un calo al 48,8 dal 49,8 contro stime per un calo a 49,6 punti. La soglia dei 50 punti fa da spartiacque tra espansione e contrazione.