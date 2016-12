Pmi, ipotesi taglio Ires per il Sud

L'esecutivo sta studiando un abbattimento dell'Ires per le piccole e medie imprese del Sud: l'imposta sul reddito delle società scenderebbe dal 27,5% al 20%. E' questa, secondo fonti di governo, una delle ipotesi in corso di valutazione in vista della messa a punto della legge di Stabilità. Il costo supererebbe i 450 milioni di euro.