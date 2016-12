Pillola dei 5 giorni, è boom di vendite: dal 7 al 53% del mercato

E' boom di vendite in Italia per la pillola dei 5 giorni dopo. A un anno dalla liberalizzazione del medicinale, accessibile in farmacia senza obbligo di prescrizione, le richieste sono decuplicate. Da maggio 2014 ad aprile 2015 ellaOne, la pastiglia a base di ulipristal acetato, rappresentava il 6,8% del mercato della contraccezione d'emergenza. L'anno successivo ha raggiunto il 53,8% con punte del 70% in alcune regioni e una crescita del 686%.