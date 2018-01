Pil, S&P promuove l'Italia: "Si è unita al ballo della ripresa"

"L'Italia si è unita al ballo con il ritorno della ripresa": così l'agenzia di rating Standard & Poor's commenta la situazione economica del nostro Paese. "Il Pil italiano è ancora al di sotto di quello del 2007, ma in ogni caso ci sono segnali positivi", ha affermato il capo economista per l'Europa di S&P Global, Jean-Michel Six, aggiungendo che anche il Portogallo segna una "crescita spettacolare".