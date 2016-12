Pil, Padoan: crescita è confermata

"Lo 0,7% che viene fuori dall'Istat è più basso della previsione del governo. Avrei preferito vedere un decimale in più piuttosto che in meno, ma come si sa i decimali contano poco, l'importante è la direzione di marcia". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan commentando le stime sul Pil italiano del 2015. "La crescita, dopo tre anni di profonda recessione, è confermata e rafforzata nel 2016", ha sottolineato.