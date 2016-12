Pil Italia, la crescita rallenta allo 0,2% Ma quella annua è la più alta dal 2011

Bene il mercato interno, crescita acquisita allo 0,6% - Ad aiutare l'economia tra luglio e settembre è stato il mercato interno, mentre a "zavorrare" la crescita è stata l'economia oltre confine. Sul fronte della domanda, dicono infatti all'Istat, "c'è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e uno negativo della componente estera netta".



Con questi ultimi numeri, la crescita acquisita del Pil per il 2015 risulta pari allo 0,6%. E va sottolineato che l'aumento su base annua (+0,9%) risulta in accelerazione anche rispetto alla crescita tendenziale del secondo trimestre, quando si era fermato allo 0,6%.



All'estero, nello stesso periodo il Pil è aumentato in termini congiunturali dello 0,4% negli Stati Uniti e dello 0,5% nel Regno Unito. In termini tendenziali, l'aumento è stato del 2% negli Usa e del 2,3% nel Regno Unito.



Standard & Poor's: ripresa modesta in corso in Italia - "Una modesta ripresa dell'economia è in corso" in Italia e la crescita del Pil dovrebbe accelerare all'1,3% l'anno in media nel 2016-2017, con il rafforzamento della domanda interna. Lo afferma Standard & Poor's in una nota in cui si conferma il rating sull'Italia 'BBB-': l'outlook è stabile. Il debito italiano si attesterà al 131,3% del Pil nel 2015, per poi scendere al 130,7% nel 2016, si legge anche nella stessa nota, nella quale si sottolinea anche che il debito continuerà a calare negli anni successivi, al 129,5% nel 2017 e al 128,1% nel 2018. E infine, "L'obiettivo del governo di ridurre il cuneo fiscale potrebbe contribuire a ristabilire la competitività", considerando però che il Pil reale italiano non tornerà ai livelli precrisi fino all'inizio del 2024.