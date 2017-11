Pil, Gentiloni: Italia cresce meglio del previsto, è una buona base

"Istat: crescita 2017 prevista a +1,5%. Meglio delle previsioni. Una buona base per rilanciare economia e posti di lavoro". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in merito alle stime preliminari sul Pil. Soddisfatto anche l'ex premier Matteo Renzi, che commentando i dati dice: "Il tempo è galantuomo. La strategia di questi anni produce risultati. Scommettere sulla crescita, non sul declino".