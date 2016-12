Pil Eurozona, Bce rivede stime: +1,7% per il 2016, +1,7% per 2017

La Banca centrale europea ha rivisto le stime di crescita per l'Eurozona: per il 2016 Francoforte ora si aspetta un +1,7% come nella previsione formulata a settembre, per il 2017 +1,7% da +1,6% e per il 2018 a +1,6%. Pubblicata per la prima volta la stima sul 2019, a +1,6%. Riviste anche le stime di inflazione: per il 2016 Francoforte ora si aspetta un +0,2% come nella previsione di +0,2% formulata a settembre, per il 2017 1,3% da +1,2%.