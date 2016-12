Come indica l'Istat, "la stagnazione proseguirà per il quarto trimestre del 2014". La variazione congiunturale reale del Pil prevista per il quarto trimestre è infatti pari a zero, con un intervallo di confidenza compreso tra +0,2% e -0,2%. Confermata poi la stima per l'anno in corso: il rallentamento dell'economia è previsto pari a -0,3%.