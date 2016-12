Piccole e medie imprese: in crescita le assunzioni programmate per il 2015

Le piccole e medie imprese italiane, e in particolare quelle attive sul web, hanno in programma di assumere, nel corso del 2015, più di quanto effettivamente accaduto negli ultimi anni.

Secondo il sistema informativo Excelsior di Unioncamere e ministero del Lavoro, sarebbero il 4% in più rispetto allo scorso anno le assunzioni pianificate. Si tratta, dunque, di 23 mila assunzioni in più rispetto al 2014, che porterebbero il totale per il 2015 a 595 mila.